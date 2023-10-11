港大學者研發抗生素新藥　獲國家藥監局批准做臨床試驗

香港大學理學院化學系教授李學臣及其研究團隊，歷時10年研發抗生素新藥「咔喏霉素(Kynomycin)」，剛獲得國家藥品監督管理局核准簽發《藥物臨床試驗批准通知書》，同意開展作臨床試驗。

「咔喏霉素」主要針對細菌導致的複雜性皮膚及軟組織感染。新型抗生素經過1期、2期及3期臨床試驗，獲國家藥品監督管理局審評、審批通過後可生產上市。新藥的專利已由港大技術轉移處經港大全資子公司港大科橋有限公司，授權於一所內地藥業公司。

皮膚和軟組織感染是臨床十分常見的細菌感染性疾病，經常導致急診就診和住院。隨着臨床耐多藥菌株不斷出現，細菌病原體開始產生耐藥性，治療選擇愈來愈有限。李的團隊以提高環脂肽類抗菌藥物的安全性與有效性爲研究目標，為臨床藥物提供一種新選擇。

李的研究領域涉及合成化學、藥物化學和生物學等多個學科領域，從創新性的合成方法開發到生物學研究，旨在開發新型治療藥物。他於今年5月榮獲中國化學會頒授糖化學貢獻獎，表彰其在糖基化蛋白質和細菌複雜多糖的精準化學合成、化學生物學研究及其糖疫苗的研究上的開創性貢獻。他亦獲得2023/24年度研究資助局的高級研究學者計劃資助，繼續開展化學合成蛋白質及其應用的研究。