鹿頸首見中華麝鳳蝶　烏蛟騰及龍鼓灘蝴蝶物種創15年新高

本港有多個蝴蝶品種棲息，有環團今日(15日)公布最新調查，全港7個蝴蝶熱點共錄得189種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種超過70%，當中屬罕見及非常罕見的珍稀蝴蝶多達60種，包括首次於北區鹿頸發現的中華麝鳳蝶。環團表示，近年本港蝴蝶物種數量呈上升趨勢，反映本地鄉郊天然生境正漸趨成熟穩健，不少鄉郊邊陲地帶因未有受到人為干擾，演化成淡水濕地及次生林等複雜的生態系統，為包括蝴蝶在內的各類野生動物，營造理想棲息地。

環保團體綠色力量最新蝴蝶普查結果顯示，7個蝴蝶熱點中，三甲種類數量依次為大埔烏蛟騰、屯門龍鼓灘及北區鹿頸，分別錄得140種、132種及130個蝴蝶品種。其中，烏蛟騰及龍鼓灘的物種數量，更創2008年調查以來新高，較上一次調查增加77%及22%。此外，調查首次於鹿頸發現中華麝鳳蝶，亦於多個地點錄得3種近年才於本地發現的蝴蝶，包括珍灰蝶、白襯安灰蝶，以及青園粉蝶。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢指，中華麝鳳蝶過往只會於港島區高山上穩定出沒，而北部地區發現並不尋常，估計因鹿頸鄰近內地，緊接內地梧桐山國家級森林公園，不排除該品種從國內跨境進入本港範圍。她指出，本港北部邊境地區發揮着中港兩地生態走廊的功能，呼籲當局應更審慎評估該區發展對生態環境的影響。

至於珍灰蝶、白襯安灰蝶及青園粉蝶，均是2021年才於本港首次發現，原本活躍於熱帶地區。但是次調查卻在多個地點同時發現其蹤影，形容牠們已落地生根，並相信與本港炎熱日子持續增加有關。游靜賢憂慮，氣候變遷加劇會導致原生的溫帶蝴蝶物種被逐步淘汰，敦促政府致力推動本地邁向碳中和，緩解氣候變遷對自然生態的影響。