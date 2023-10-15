機場偵破電動輪椅藏毒　檢1200萬元可卡因拘行動不便漢

海關機場科人員昨日(14日)在赤鱲角香港國際機場，為一名由聖馬丁經法國巴黎飛抵本港的外籍男子進行清關，他當時有2個寄艙行李，其中1件為電動輪椅。關員用X光機檢查輪椅時，發現影像有可疑，於是決定對輪椅作更深入的檢查，其後發現輪椅坐墊和椅背均有被重新縫合的痕迹，繼而查出兩者均設有夾層，內藏約11公斤懷疑可卡因，估計總市值約1,200萬港元，隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子，並將案件交由海關毒品調查科接手跟進。

根據初步調查，被捕男子51歲，任職租車公司董事，本人行動不便，接受清關時正支撐拐杖。他報稱該電動輪椅是向朋友借來，以作旅遊之用，現正被扣留調查。

調查人員表示，案件有兩個特別之處。首先，被捕人士由出發地經位於歐洲的國家，再轉機前往香港，相信是企圖採取較迂迴的路線抵港，以逃避海關的偵查。第二，被捕人士將毒品收藏在電動輪椅的夾層內，企圖掩人耳目，加大關員執法難度，亦是近年首宗航空旅客利用輪椅藏毒的案件。

人員又指，面對販毒分子不同收藏手法及偷運方式，海關一直配備精準及先進的儀器，協助關員高效進行清關。今次案件已成功從源頭堵截一批毒品流入本港。海關會適時調整執法策略，並根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查。

海關重申，根據香港法例，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。