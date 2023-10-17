社企慈善跑步活動吸引3000人參加　籌款為非牟利機構買糧食

為響應「世界糧食日」，社企「膳動衡FOODSPORT」昨日主辦大型慈善跑步活動「為食跑 HUNGER RUN」，吸引近3,000人參加。該活動於新冠疫情後恢復以「實體跑」方式舉辦，並採用了全新路線，參加者可跑上將軍澳跨灣連接路的行人橋。參加者於活動中共消耗727,645千cal卡路里，將轉化成同等數值的食糧捐予非牟利機構，相當於於3639碗飯，援助有需要人士。

今屆「為食跑」以「茶記」為主題，將香港地道茶餐廳美食文化元素注入跑步與慈善活動。活動基地設有茶記美食嘉年華，參加者在完成賽事後，可享用各種茶餐廳美食。活動共分為10公里(個人及4人團隊)、3公里(個人及親子)，以及1公里(個人、兒童及全新的滾軸溜冰賽組)非競賽組別。

今屆活動的受惠機構為「J Life 啓愛共融社區中心」及膳動衡基金，主辦機構希望透過參加者在活動中所消耗的卡路里轉化成同等數值的食糧，捐贈給受惠機構，即是運動轉化食糧 ，再經「J Life 啓愛共融社區中心」向深水埗區内的基層家庭提供食物支援及關懷。近3,000名參加者共籌得727,645千cal，等同於3639碗飯。