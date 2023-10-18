港府推電動車普及化　今年首8個月「一換一」涉稅務寬減4.85億

電動車「一換一」計劃將於明年3月屆滿，環境及生態局局長謝展寰今（18日）回覆議員時表示，香港在推廣電動車普及化方面，近年已取得顯著成果。截至今年首8個月，新登記私家車中，電動私家車佔64.3%，遠高於2019年全年6.3%。同期內，車主透過計劃所獲得的稅務寬減金額多達4.85億港元。「一換一」計劃自2018年推出以來，總稅務寬減金額接近14億港元。

電動車充電設施方面，謝展寰表示，政府公共停車場今年底將逐步徵收充電費。其中，葵芳及堅尼地城停車場設置電動車充電器自助繳費機及相關測試已完成，現正籌備招標委聘營運商，逐步接手營運在政府停車場的公共電動車充電設施，並徵收充電費。有關收費水平會由營運商參考同區充電服務的收費，並經政府批准後方可落實。

另外，政府透過豁免計算樓宇總樓面面積的措施，鼓勵新建私人樓宇停車位配備充電基礎設施。截至今年9月，政府已批出超過7.8萬個相關停車位，其中約30,800個停車位已落成。至於現有私人樓宇，政府透過「EV屋苑充電易資助計劃」，協助業主安裝電動車充電基礎設施，預計整個資助計劃於2027至28年度完成後，可協助約700個現有私人屋苑停車場，約共14萬個停車位加裝充電基礎設施。