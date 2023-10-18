示威中槍涉棄保潛逃被截　曾志健認暴動罪判囚3年半

2019年在荃灣示威現場遭執法人員開槍擊中左胸的青年曾志健，與另外3名同涉反修例案件並棄保潛逃的男子，去年7月在北潭涌疑乘快艇圖離港時被截獲；一名倉庫管理員亦因涉嫌向4人提供窩藏地點同被捕，5人事後被控妨礙司法公正等罪。其中被告馮清華早前已認罪，判囚4年；而包括曾志健在內的4人，早前亦承認相關控罪，押後至今（18日）在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官明言，曾志健槍傷並非減刑因素，就所有控罪判他入獄47個月。其餘3人分別判教導所，及入獄10個月和20個月。

今日接受判刑的4名被告包括曾志健（22歲）、王愷銘（23歲）及黃竣賢（17歲），3人均報稱無業；以及報稱倉庫管理員的葉豪（35歲），4人承認一項妨礙司法公正罪，控罪指4人於2020年10月某日至2022年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判及完成對為馮清華、曾志健、王愷銘、黃竣賢，提出的刑事法律程序之司法管轄權。其中王愷銘判囚10個月，黃竣賢判入教導所，葉豪判囚20個月。

此外，曾志健另承認一項參與暴動罪，指他於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動，及於同日同地襲警。承認案情指，當時曾志健曾經拾磚擲向執法人員，及用金屬棒施襲。執法人員使用合法武力，向曾的「身軀主體」發射一槍。法官就此罪判刑時表示，被告自備矛盾有備而來，無視執法人員擎槍警告，認為暴動情節嚴重，以5年半為暴動罪量刑起點，襲警罪則以1年監禁為起點，而他犯案期間所受的槍傷不是減刑因素。考慮到所有因素，曾志健就兩罪判囚42個月，連同妨礙司法公正，共判入獄47個月。

案件編號：DCCC 485/2020 、DCCC 96/2023