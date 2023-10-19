消息指政府擬派錢催「生」　新生兒可獲2萬　父母其一須為港人

近年移民潮及社會環境轉變下，本港出生率持續偏低，消息指，政府有意派錢來催俗生育率，款項其中一個可研究水平或為2萬港元，盼鼓勵港人積極生育，適逢明年為龍年，試圖扭轉如今低出生率的局面。據知有關政策的其中一個要求是只要父母其中一方是香港永久居民，他們的嬰兒一出世就可獲相關「迎生錢」。立法會議員認為是好的舒緩，亦不憂慮政策只鼓勵基層生育反而造成社會負擔，認為可按實際需要增加資助金額。

本港少子化及人口老化令社會負擔增加，去年只有約3.25萬名嬰兒出生，創1960年以來新低。據知在鼓勵生育方面，今屆政府傾向大膽派錢鼓勵夫婦生育，據知當局研究向每名初生嬰兒派發5位數字的「迎生錢」，有指為2萬港元，未必是恒常政策，但也會推行數年。資格方面，據悉原則上只要父母其中一方是香港永久居民便可，只限須在港出生，但領養則不合資格，會由負責發出世紙的入境處核實。

另外，政府也會增強支援在職家庭育兒，包括增加幼兒照顧服務及學前兒童託管服務，又將目前「社區保母」服務獎勵金每小時25港元，提高至更高水平以吸引更多人加入，令幼童母親更有空間投入勞動市場。

對於有消息指政府或派2萬港元鼓勵生育，本身為兩孩之母的議員容海恩認為，做法是「好的舒緩」，因為奶粉、陪月全部都需要錢，對一般家庭而言難以負擔，希望能逐小逐小提高，市民的生育意欲。 被問及會否擔心措施只能吸引基層生育，她相信津貼不論對基層或中層都有吸引力，又認為若日後可以視乎需要再增加金額，因為目前有意生育的市民不多，再增加對財政狀況不會有大壓力。