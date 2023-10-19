《香港01》大股東于品海遭入稟呈請破產　任擔保人被追4.16億

屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，昨(18日)被一間建設銀行相關公司入稟高院作破產呈請。法庭已排期於12月19日處理其案件。該間公司早前曾入稟高院指于為一間海外公司出任擔保人，而有關公司就因債券違約，欠下該公司逾3.78億港元，僅償還了3,000多萬港元，故連本帶利追討逾4.16億港元，未知是次呈請是否與該債項有關。

本案呈請方為建銀國際海外有限公司，答辯人為于品海。資料顯示，建銀國際早前入稟高院指，它持有一間英屬維爾京群島公司Pippen Limited於2017年3月24日發行的債券。據債券條款，Pippen要在2021年3月24日，向建銀國際償還3.84億港元。香港公司大地控股有限公司及于品海就於發行債券的同日，與建銀國際訂立擔保契據，就Pippen發行的債券出任擔保人。Pippen在還款到期日違約，未有向建銀國際支付上述的3.84億港元，之後亦只零星償還了約3,700萬港元利息和部分本金。建銀國際最終入稟高院向于及該兩間公司連本帶利追討約4.16億港元。

另外，《香港01》母公司南海控股早前公布，聯交所於10月13日向其發出函件，告知上市委員會於10月12日根據上市規則第6.01A(1)條的規定，決定取消該公司的上市地位。南海表明，不會就上市委員會作出的取消上市地位決定申請覆核，換言之，南海的股票上市的最後一天為2023年10月30日，上市地位將於2023年10月31日上午9時起取消，亦即淪為「牆紙」。

案件編號：HCB 6118/2023