人手荒致就業錯配現象　工會斥港府歎慢板倡檢視再培訓計劃

香港正面對本地勞動力不足難題，有工會認為政府一直未有妥善發揮各政策局轄下部門職能，以致社會出現「就業錯配」情況。適逢新一份施政報告將於下周三(25日)公布，該工會建議政府需要全面檢討僱員再培訓計劃，並重新定位本港職業教育規劃。

工聯職訓就業委主任陳鄧源今日(20日)表示，已推行逾30年的再培訓課程，原意是協助低學歷失業人士轉型就業，但隨着經濟轉型，市民曾遍學歷有所提升，現時部分再培訓課程未能直接配合不到社會發展及協助失業人士轉職，政府應全面檢討有關計劃。

另外，工聯會職業再訓練中心總幹事鄧詠芳亦指出，在前線工作時接觸到不同的工人，他們在復常後有兼職工作，但全日制課程課時較長，時間上難以配合就讀，所以兼讀制課程較容易切合工人需求，加上若果再培訓的兼讀制課程有津貼，將會更加吸引。議員梁子穎強調政府應善用各培訓機構的行業諮詢委員會，增加工會在諮詢架構內的份額及代表性，因為在產業及創科發展等，職工會更為理解行業實況，能給予更多職業實操技能的意見及不同職業的資歷、技術要求等培訓細節。

因應社會發展、產業變化，工會促請政府全面檢討本港職業培訓架構、政策和課程設置，包括建議放寬課程報讀資格至大學學位或以下，將課程的每日津貼增至384港元，及涵蓋至兼讀制課程，並將再培訓課程提升至最少資歷架構第四級等。