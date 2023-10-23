東方日報A1：暫託支援欠周到　以老護老響哀號

香港人口老化問題嚴重，「以老護老」情況愈趨普遍，惟港府支援不周到，令長者照顧者壓力爆煲。調查發現，逾40%護老者需獨力照顧長者，然而近90%人稱從未使用長者暫託服務，有人每日照顧老伴逾8小時，毫無喘息空間，慘過上班。團體認為，長者暫託服務需求龐大，惟當局欠缺宣傳令市民認識不足，建議港府鼓勵以「政商社合作」形式，推動多元化的社區暫託服務，同時加強相關公眾教育，並善用科技完善支援配套。

香港基督教服務處今年8月訪問499名護老者，當中40.7%人年齡為61歲或以上，28.1%則介乎51至60歲。結果發現，33.3%受訪者長期獨力照顧而感到壓力沉重，以滿分10分計，他們自評壓力非常高，達8至10分水平。壓力爆煲下，他們易感到疲勞、易發脾氣，亦持續感到緊張。43.3%受訪人又指，壓力主要來源是「沒有其他人可分擔照顧工作」；27.7%人則指，每日平均花超過8小時或以上照顧長者，等同或甚至超越做一份全職工作。

調查同時發現，儘管護老者承受壓力，但89.6%受訪者無使用暫託服務，主因是「不認識有關服務」及「擔心被照顧者不適應」。數據反映護老者不認知暫託服務能夠提供協助，亦顯示現有服務未能回應長者實際需要。受訪者指，期望暫託服務能滿足三大要求，依次為地點接近居所、可自選服務時間，以及毋須預約，隨時可使用。

翻查資料，本港現時估算有超過110萬人正照顧長者、腦退化患者、殘疾人士或長期病患者。立法會今年3月發表的報告更指出，約40%殘疾人士和長期病患者，由65歲及以上的家人親友擔任唯一或主要照顧者，而照顧者大多數為女性。隨着人口老化，「以老護老」甚至「以殘護老」現象勢會加劇。

香港基督教服務處躍動晚年及社區照顧服務協調主任張燕琳認為，護老者有能力照顧長者，但壓力依然沉重，合適的社區暫託服務能使他們獲得喘息空間。她表示，該團體今年5月起與深水埗多間商戶合作，試行「商社合作」的長者社區暫託服務，至今服務近百人次，認為服務具有需求。

張燕琳指，相關暫託服務的門檻低，店舖只要有供兩至4人休息的空間即可，建議港府帶頭推動鼓勵社區商戶提供支援，向護老者提供實報實銷津貼，以及津貼或嘉許相關商戶。她亦呼籲更多商戶可按自身能力提供支援；社福界亦可為商戶提供資訊及訓練，連結社區義工力量，發掘更多暫託空間，共建護老者友善社區。

香港長者權益協會總幹事李立航表示，目前當局缺乏數據作政策及資源規劃，冀當局盡快制訂護老者政策，確立其身份，提供一站式支援服務。除了心理輔導、家務服務外，亦建議向護老者提供金錢補助。他舉例，有護老者需兼顧工作及照顧人，以致無正常娛樂、社交；亦有護老者因退休而失去主要收入來源，倘港府提供補貼能減輕他們負擔。惟他坦言，「一、二千蚊（補貼）對（照顧者）係於事無補」，但若補貼金額大，無疑對公帑是長遠的沉重負擔，尤其是老齡化問題日益嚴重。

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