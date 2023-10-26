23歲女網上發貼鼓吹港獨　今認煽動罪　押下周五判刑

留學日本的本地女生涉嫌在2018年起，4年多間持續在Facebook及Instagram 發布煽動言論，她回港更換身份證時被捕。國安處落案起訴她一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，案件今（26日）在西九龍法院再提堂。被告認罪，裁判官聽取求情陳詞後，押後至11月3日下午判刑，候懲期間被告續准保釋。

23歲被告袁靜婷報稱學生，內地出生，3歲來港，2018年到日本升學，修讀政治經濟。她被控於2018年9月7日至2023年3月8日期間在港在Facebook和Instagram發布，提供及/或持續提供陳述、相片及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指出，相關13則貼文內容包括「我是香港人，我主張香港獨立」、「中共未滅，何以為家」、「這個恐怖組織共產黨」、「香港獨立 唯一出路」。被告在今年2月24日回港，並於3月8日被捕。被告警誡下說，2019年及今年曾短暫回港，為着放暑假及換身分證。辯方求情時談及，相關貼文中，每則貼文平均只有約兩個留言，及約22個讚好，數目相對低，而且兩個帳戶追隨者不多，被告的悔意不容置疑，形容她的重犯機會微乎其微，冀法庭考慮判處緩刑。

案件編號：WKCC 2602/2023