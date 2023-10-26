雙大白象齊開　明日大嶼爭取2025年填海　下周一再發表北都綱領

嚴重超支、造價近5,800億港元的「明日大嶼」計劃，將於今年內展開交椅洲人工島環評，港府在新一份《施政報告》提及會成立「大型發展項目融資委員會」為項目提供財務安排建議，甚至宏願一併發展「北部都會區」，惟引來外界擔心連番天價項目將掏空庫房。而政府今日(26日)則表示目前政策是雙軌並進，下周一(30日)將發表北部都會區的行動綱領，並爭取交椅洲人工島在2025年年底展開填海工程。

政府一眾高官今日現身記者會解畫，稱為讓市民安居樂業需足夠房屋供應，當局將聚焦「提量提質」，而在未來10年的熟地已較去年預測多出90公頃，共有3,370公頃。至於2024/25至2028/29年度的公營房屋供應總量，亦額外會有住戶可受惠，為社會提供契機，解決劏房問題，而新成立的劏房工作組將會爭取下周開首次會議。政府又稱在制訂行動及政策，會盡量避免住戶無家可歸，更揚言有決心解決此「老大難問題」。

在北部都會區方面，發展局局長甯漢豪指，當局將擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，而古洞北等地「行呢個方向都行得唔錯」，故會令其他新發展區採用同樣模式，至於私營安老院舍等地亦會引入此換地模式。她舉例指，尤其祖堂地是難以收地，因此換地模式可毋須使用政府收地等過程，亦毋須額外賠償。

至於紅磡站活化方面，甯漢豪稱在紅館南面的土地已丟空，若由紅館走到尖東會有困難，故希望發展該地提高當區通達性。在提速提效方面，當局將引入標準補地價金額，並會在元朗、北區及屯門三區試行，政府解釋指因該三區收到的土地修訂契約申請較多。