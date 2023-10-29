早期肺癌治療欠資助　逾四成人曾借貸用藥

肺癌是香港癌症頭號殺手，每年有逾5,000宗新症，近4,000名患者離世，惟現時香港缺乏早期肺癌治療資助策略，不利病人控制病情及避免復發。有病人組織早前進行調查，發現近四分三肺癌病人需要花逾半積蓄治病，近半人更因藥費問題而無法採用首選藥物，逾40%病人更曾向財務公司等借錢用藥。有議員及病人組織代表呼籲，政府及早正視問題，幫助早期肺癌病人減低個人及社會負擔。

同路人同盟於上月至本月，訪問了34名肺癌病人，所有病人均在公立醫院接受治療及跟進。調查發現，近80%病人曾獲處方自費藥物，有74%病人花費超過一半積蓄治療癌症，47%曾因藥費問題而無法採用首選藥物，更有41%病人需向家人、朋友以至財務公司等借錢用藥。調查又發現，所有病人均對藥費感到擔憂，認為藥費為他們帶來精神壓力，冀政府能夠加快引入及資助新型藥物，並將相關時間控制在6個月內。此外，同盟亦建議政府優先向病人提供早期肺癌篩查資助，籍以提升病人存活率。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅指，肺癌難以察覺，近60%患者確診是已屬第四期即晚期，但仍有約30%患者能於早期確診，後者的病情前景比較樂觀，但必須把握治療機會，盡量減低復發風險。他指出，相對晚期肺癌，不少較新、針對早期肺癌的輔助性治療，例如術後的標靶或免疫治療，並未納入政府藥物名冊及資助範圍，反觀英國及蘇格蘭等歐美國家已有明文指引，澳洲亦預計在11月進行討論，惟香港至今仍沒有任何頭緒。

議員葛珮帆指，近年肺癌藥物推陳出新，但醫療政策明顯未能追上，令癌症診治成效偏低，造成市民及醫療系統的沉重負擔，憂慮長遠拖低香港醫療水平。另一議員陳穎欣則指，肺癌是本港頭號癌症，死亡率一直居首，當局應以早期肺癌為試點，制定相關政策，定期檢討藥物名冊，及加大力度資助新型藥物，尤其針對夾心階層。