青少年自殺率飆升　隱藏焦慮敲響警號

本港近日接連有青少年輕生，令社會高度關注學生的精神健康問題。有調查指出，本港青少年自殺率呈上升趨勢，較8年前飆升近一倍。有專家接受《東呼即應》專訪表示，近兩個月自殺個案增加，與新學年開始有密切關係，學生面對新環境易出現不同焦慮。他鼓勵學生有需要時可尋求身邊人幫助，強調健康和勇敢面對個人問題，絕非「弱者的行為」。

今年7月至上周四(26日)期間，本港先後錄得22宗19歲或以下青年自殺死亡或企圖自殺個案，其中18人為學生。個案包括本月中有兩名大學生，懷疑因為壓力爆煲，相繼在校園墮橋身亡，以及在家中輕生。統計顯示，15至24歲的青少年自殺率由2014年的6.2，攀升至2022年的12.2，創歷史新高。自殺率按每10萬人計算，即代表每10萬人中，有12.2人死於自殺。

香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，近兩個月青少年自殺個案增加，相信與新學期剛開始，社會復常之後年輕人重返校園有關。「無論是大學生、中學生，或者小學升學，都會面對不同的焦慮。因為過往3年（新冠疫情），對他們人際關係上的影響都很大，他們需要多點時間適應。」

葉兆輝稱，青少年若自覺有焦慮徵狀，要懂得找方法處理，例如找朋友或師長傾訴。青少年亦應留意身邊好友情況，彼此關心對方，「若見到朋友在Facebook或Instagram分享較負面情緒時候，不妨主動一點關心對方，看看對方情況是如何」。此外，社會現時有許多支援熱線服務。

他指，「同學們尋找幫助不是弱者的行為，更是健康和勇敢的行為，因為知道自己有困難，而願意踏出這一步。你會發覺踏出此一步後，自己所面對的問題原來有好多解決的方法」。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626