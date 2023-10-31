資助宿舍輪候長達12年　智障人士中高齡化更增壓力

政府統計處2021年發表的《殘疾人士及長期病患者》統計報告估計，全港智障人士總數約為7.7萬至9萬人，故政府資助宿舍平均輪候時間達12年。然而，隨着人口老化，有高齡照顧者憂慮自己離世後，年長而智障的子女無人獲得適切照顧。有社福機構建議開拓資源，以支援智障人士高齡化的各種復康設施及護理需要。

朗婷現年32歲，屬中度智障及有唐氏綜合症，日常生活很倚賴家人照顧。朗婷媽媽今年已70多歲，她坦言，自己和80多歲的丈夫年事已高，擔心百年歸老後，沒有人能夠照顧女兒，兩人因而出現情緒問題。3年前，朗婷幸獲安排入住基督教懷智服務處轄下的宿舍，家人的照顧壓力獲減輕。

朗婷媽媽形容，女兒以往經常鬧情緒不受教，入住宿舍後，宿舍持續為女兒度身訂造個人訓練計劃，改善不少生活陋習之餘，亦掌握不同的生活技能，例如學會摺衣服、煮晚餐；並在導師的鼓勵下亦願意嘗試新事物，包括在每次的音樂小組訓練中，均表現投入，令她倍感安慰。

本港人口老化問題嚴重，基督教懷智服務處認為，智障人士比常人更早要面對因老化而帶來的病患及衰退，而且老化徵狀日趨明顯，對他們及其照顧者的日常生活構成不同壓力。該會認為本港有需要開拓資源，支援智障人士高齡化的各種復康設施及護理需要；同時亦為減輕照顧者壓力。

該會共有10間殘疾人士院舍，服務名額為567，入住率達100%；其中針對15歲或以上輕度至中度智障人士而設的院舍共有4間，提供203個宿位。成功申請住宿服務的院友可終身居住，服務費用則根據社會福利署釐訂的收費為標準，50%殘疾成人，每月1,481港元；100%殘疾成人或領取傷殘津貼.者，每月1,559港元。

至於每年可供申請的配額數量，該會稱沒有固定數字。根據社署2021至22年度數字資料，中度弱智人士宿舍平均輪候時間為12年；嚴重弱智人士宿舍平均輪候時間為12.5年。