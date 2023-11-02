DSE考生答題錯漏百出　張竹君被誤作抗戰人物　王羲之變唐朝人

要在考試中書寫出正確的字詞，是不少考生的挑戰。考評局出版今年中學文憑試《試題專輯》，當中在中文科，出現許多錯別字，而不少考生的字體潦草，以至無法辨識的試卷稍多於往年。而錯別字方面也值得關注，不少學生寫錯舉辦及辨別，也有人將踴躍變成「勇躍」，考生亦受社交媒體影響，令其答卷取材相似，但內容粗疏，建議考生閱讀完整專題報道或長篇經典小說，改善答題技巧。

試卷主任指，今屆不少考生字體潦草，字體無法辨識的試卷稍多於往年，在錯別字方面，有考生將「踴躍」的「踴」寫成「勇」敢的「勇」字、也將「舉辦」的「辦」寫成「辨別」的「辨」等。大部分考生文句夾雜沙石，使用網絡用語或硬譯口語成書面語情況較多。報告提到隨社交媒體普及，考生接收資訊往往是經篩選或濃縮，令近年不少答卷取材相似、內容粗疏，建議考生改變接收資訊方式，例如閱讀完整專題報道或長篇經典小說等。

另外，在中國歷史科方面，有考生混淆史事，朝代概念模糊，例如將漢代的「匈奴」誤認為「吐蕃」或「突厥」、錯認東晉時期的著名書法家「王羲之」為唐代人。有趣的是，部分考生穿越古今，竟將衞生防護中心傳染病處主任「張竹君」，誤認為抗戰時期人物。中史卷中考生亦有不少錯別字，例如「林彪」的「彪」寫成「標準」的「標」、將深圳寫成「深川」等。

今年通識科並無涉及政治議題，其中一題問到處理即棄塑膠問題，「徵費」或是「禁用」較合適，部分考生只針對「膠袋」而非「即棄塑膠」，亦未有就本港情況加以探討。而在另一題有關兒童營養均衡及全球糧食安全的問題中，有考生對營養均衡的理解不全面，只理解為進食食物數量多少，「糧食安全」理解為「食物安全」等。