屋邨小學建迷你練習場　助學生發掘高球夢

高爾夫球一向被視為「燒錢」的上流社會運動，一般學校體育課也不會教授高爾夫球，學童難以接觸。博愛醫院陳國威小學於2021年成為全港首間建造迷你9洞高爾夫球練習場的屋邨學校，並以小四年級體育課作為試點，讓學生學習高球運動，希望普及高球。該校今學年更甄選了16名學生，接受為期8周的專業高球課程。有學生對參加高球課程表示開心，更直言接觸高球後夢想成為高球運動員；有家長亦對學校發掘學生興趣感到高興，但希望未來政府能對高球有更多支援。

博愛醫院陳國威小學早前申請優質教育基金，獲資助後耗資近60萬元，在學校一處休憩用地鋪設草地，建成一個9洞高爾夫球練習場，又安排教練指導學生，目標將高球變成體育科的一部分。

過去兩年，該校一共有約40多名學生參加周六由外聘教練教授的高球課外活動，並將高球活動納入啟發潛能課讓同學學習。該校及後對體育科老師進行培訓，自2021年起以小四年級體育課作為試點，透過4堂為一個單元的形式教授學生高球運動，今個學年開始更會推展至六年級。

不少學生在學習過高球後產生強烈興趣，有4名學生參加了南華會「9洞切桿及推桿之王大賽」，勇奪2金2銀獎的佳績。校長韋淑貞表示，雖然希望學生有更多參賽機會，但現時高球運動仍未在學界普及，故期望學校能盡力推廣，讓學生開眼界，若有潛質的學生或能參加球會的種子計劃，以後可脫離學校、到球會進一步發展，甚或是積極爭取學生到海外參賽。

該校今學年獲得全額資助，有16名小四至小六的學生可接受為期8周的專業高球課程。有份參加計劃的同學鄭宇神，小五年級已在比賽中獲得銀獎，害羞的他指自己由小四已開始學習高球，但也花了一年時間才成功將球打入洞內，當時覺得非常開心。原先他也沒有甚麼興趣，直至接觸高球後才決心長大後要成為高球運動員。鄭母亦非常支持兒子的興趣，認為兒子更清楚自己日後路向，外出參加比賽也擴闊了眼界，期望兒子往後能走得更遠。