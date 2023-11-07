女律師稱遭鞭打侮辱兼染HPV下肛交　被告申擱置原告匿名令

一名初出茅廬的女律師，指其在大型律師行工作期間被律師行的前合夥人多番性騷擾並情感操控，當中包括強吻她及進行性行為時鞭打她等。女律師又指她感染HPV病毒亦是與該合夥人有關，並入稟區院指該合夥人違反《性別歧視條例》，要求法庭頒令對方作出賠償及書面道歉。案件今（7日）於區院提訊，被告方申請擱置法庭向原告頒發的匿名令，法官排期於明年1月12日處理被告方的申請。

原告是獲法庭頒發匿名令的X，被告則是Mariani Stefano。被告有律師代表，但亦有親自到庭應訊。被告方指事件涉及到與訟雙方間的醜聞，但只有原告方獲發匿名令，故對被告不公。另外，被告方又批評原告呈遞的誓章有誤導成份，且有很多資料沒有披露。

據入稟狀指，X為一名初級律師，事發時任職於「的近律師行」，且是她畢業後首份全職工作。被告亦於該行工作，且自2021年起為該行合夥人，現已離任。X指被告經常邀請她同用膳，又自稱是X導師，至2021年11月底，被告與她到中環某酒吧飲酒期間曾強吻她。同年12月，被告帶X到其家中聲稱觀看日本刀收藏品，卻脫光她衣服並進行替她口交等性行為。X認為受到被告的「情感操縱」，被告又會在與X進行性行為時鞭打她等。X又稱，她在2022年11月被診斷出感染HPV，她認為最有可能的感染源是被告，被告得知X受感染後仍在沒有徵詢X同意下與她肛交。X認為被告行為違反《性別歧視條例》，要求法庭頒令被告違反相關條例，及要對方道歉及賠償。

案件編號：DCEO 11/2023