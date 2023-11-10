在學時五度與同校13歲師妹無套性交　公司市場總監判囚9個月

一名青年就讀中六時，與同校就讀中一的師妹相戀，並於拍拖期間，揚言「一定要妳個處」，終五度與該名當時年僅13歲的師妹性交。涉案青年早前承認5項與16歲以下女童非法性交罪，今日(10日)在高院被判入獄9個月。法官表示，被告為自己性慾，不理事主不情願，無戴安全套下與她性交，而且非單一事件，認為須判阻嚇性刑罰。

現年23歲被告張展廷，任職發展公司市場總監。他承認於2019年1月至2019年11月3日期間，一度在牛頭角下邨停車場2樓梯間及四度在大埔家中，與當時13歲的女童X非法性交。他原面對的3項未經同意下作出的肛交罪，則獲准於法庭存檔。法官今日引述報告指，沒有證據顯示被告有孌童癖，重犯風險中等偏低。案情顯示，被告知道X起初不情願性交，最終X為討好被告而屈服，法官形容情節嚴重，考慮到被告認罪及整體量刑原則，總刑期為9個月。

案發時X就讀中一，被告則是同校的中六學生。2018年平安夜，兩人開始拍拖，翌年11月分手。案情指，2019年1月，被告帶X到他位於大埔的住所，並要求與X性交。X最初拒絕，被告表現生氣，並稱「一定要妳個處」，X在被告游說下終與他性交，而被告當時沒有使用安全套。被告之後再四度與X性交，均無使用安全套。至2020年9月，X向社工表示不開心，並在詢問下透露曾與被告性交。直至同年11月，她因情緒不穩割腕。同年12月被告遭拘捕。

案件編號：HCCC 127/2022