找換店無牌經營匯款服務　首次有男店員被判即時監禁

香港海關於2022年4月進行打擊無牌找換店行動，期間發現觀塘一間找換店的2名涉案男女，於找換店的金錢服務者經營牌照申請被拒絕後，仍然在該店舖經營匯款服務。因此，同年4月20日關員喬裝顧客，向店內的男子要求匯款2,000元人民幣往內地，該男子回覆關員相關匯率、及所需港幣金額，他在收取相關港幣後，向關員提供一張寫有匯款資料的收據。而涉案女子則為找換店東主，關員遂以涉嫌無牌經營金錢服務查問該2名涉案男女，並搜查該找換店。

經跟調查後，關員發現該女子成為找換店東主後，曾向1名顧客提供14次匯款服務到內地，海關人員於是在今年3月以傳票形式，分別起訴2人1條及15條無牌經營金錢服務罪名。今日(13日)2人在觀塘裁判法院分別被裁定1項及15項無牌經營金錢服務罪成，男被告遭判即時監禁7個星期及1日，女被告則被判監禁4個星期及5日，但緩刑1年。

在今次的案件前，無牌經營金錢服務案件最高的判刑是監禁2個月，緩刑2年。因此，本案是無牌經營金錢服務的案件中，首宗被判即時監禁的刑罰，香港海關歡迎法庭的裁決，判刑亦足夠反映罪案的嚴重性，對無牌經營者作出清晰明確的警示。香港海關呼籲，任何人士無牌經營金錢服務即屬違法，一經定罪，可被判罰款100萬元及入獄2年，市民不要光顧無牌找換店。