機構訓練智障人士用電飯煲煮食　培養自立能力

今年9月秀茂坪有兩名智障兄弟疑因母親入院後乏人照顧而餓死家中，令社會關注「以老護殘」問題。有機構表示，「以老護殘」漸漸成為社會現象，當照顧者一旦不能繼續照顧而又沒有支援的話，隨時釀成社會悲劇。因此，機構針對居家的輕度及中度智障人士為他們提供煮食技巧訓練，希望他們可以自立生活，提升他們解決問題的能力。

相關訓練由基督教懷智服務處提供，考慮到需避免火警，並顧及智障人士的認知及操作工具的能力，最後機構選擇用只有一個開關掣的電飯煲作為基礎煮食工具，並硏究多種簡單美味易熟的菜式，學員只要按一個掣便能成為「一指廚神」。

除了教煮食技巧，機構亦會分組帶領學員前往超級市場採購食材。帶隊的社工會要求學員在貨架上尋找指定食材，考驗他們的觀察力和小組合作精神，亦會提醒他們需檢查食材的安全食用日期，並且要「格價」，付款時亦要留意總額和應找回的銀碼。

上完烹飪課後，學員會有一份「考卷」，要求他們根據所學，於活動的最後一課自行設計一道電飯煲菜式，互相比拼廚藝。機構期望該計劃可以有資源讓更多人參加，並且真正走入服務使用者家中，善用他們的厨房及厨具，更貼近實際生活環境和情況來提供協助。