踢拖男遭車長「兜錘窩面」　城巴：已即時解僱

城巴司機與車主發生衝突，更發生肢體碰撞。今日(15日)有人在社交群組上載一條影片，見到一名城巴司機與踢拖男在馬路上對峙，突然城巴司機出右勾拳「兜錘窩面」，令對方痛至掩面。拍片者亦聲稱，其紅色私家車右倒後鏡被城巴司機徒手打爛並用腳踢，又指會追究到底。城巴回覆指，一名城巴車長上周六(11日)下午於港島南區牽涉一宗刑事案件，車長駛至華景街時懷疑因路面狀況與其他司機爭執，事件中一名司機受傷送院。城巴為事件致歉，並向受傷司機致以慰問。城巴在展開全面調查後，決定即時解僱涉案車長，並會全力配合執法部門調查。據悉，車長即時被捕，現正保釋候審。

影片甫開始，兩人在馬路上對峙，踢拖男背靠城巴，首句聽到城巴司機說「X你老母，你當我流㗎」，踢拖男不時用手拭面。未幾城巴司機使出右勾拳「兜錘窩面」，踢拖男雙手掩面，失平衡挨向巴士。拍片者隨即向後退幾步，着踢拖男「走啊」，有一名粉色波衫男子上前阻止，分開踢拖男及城巴司機。踢拖男走開後，拍片者一邊向後退，一邊叫城巴司機「唔好走」；又指已就事件報案，定會追究責任，稱「有排同佢玩」。有網民認為「出手就輸了」，亦有網民指「事出必有因」，希望了解事情完整經過。

另外網上流傳城巴就此事件的調查通知書，指翻看CCTV片段後，看到車長逆線爬頭期間與其他道路使用者爭執，事後離開巴士，遺下車內乘客不顧，並與他方理論，期間涉嫌出手破壞他方一輛車輛後鏡及襲擊另一名人士，引致對方受傷送院。事件屬車長明顯過失所致，決定即時解僱而不給予代通知金。