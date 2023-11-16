房協推新資助房屋「朗然」422伙　下周開價料2025年底入住

相隔6年香港房屋協會再度推出資助出售房屋項目。房協今日（16日）宣布，位於安達臣道R2-3用地的資助出售房屋項目正式命名為「朗然」 (Hemma Amber)，提供共422伙，以中小型單位為主，實用面積由303平方呎至658平方呎，單位一般已附設基本裝修，並附設基本家電。房協將於下周開放示範單位及開價，綠白表資格比例和折扣率亦有待公布，預計在明年首季抽籤，第二季開始揀樓。

房協表示，「朗然」寓意置身清澈明亮、悠然自在的生活中，幸福而高貴，並引入瑞典北歐式「Lagom」的簡約平衡生活概念，打造舒逸的住宅和優質理想的居住空間。預計關鍵日期為2025年12月31日，料於2025年底至2026年初入伙。該盤戶型由一房至三房，實用面積303至658平方呎，每一層普遍提供17至19伙，由於再細分兩翼，實際每層約8至9伙。

目前房協正在規劃或興建中的資助出售房屋項目共有6個，分別位於安達臣道R2-2、R2-3、R2-4用地、啟德2B區1號用地，以及粉嶺馬會道和元朗元龍街，合共提供約6000個住宅單位。