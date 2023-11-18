兩物流項目運作配合三跑　將增本港航空貨運處理力

運輸及物流局局長林世雄今日(18日)在網誌表示，DHL中亞區樞紐中心第三期擴建工程已完成，並投入運作，過路灣高端物流中心亦於上月落成啟用。該兩項大型物流項目，加上預期於來年全面啟用的第三跑道系統，將提升本港處理航空貨運的能力，令香港成為國際航空樞紐及國際物流樞紐。

林世雄指，第三期擴建部分啟用後，DHL中亞區樞紐中心變得更大、更快，總倉庫面積較擴建前大增50%，達49,500平方米，每小時最高處理貨量可達12.5萬件，較擴建前提升70%。當該中心全面運作時，每年可處理的總貨運量更高達106萬噸，較擴建前提升50%，屆時最高貨件處理量更較樞紐中心在2004年剛落成時，大幅提升6倍。

至於全港第三大物流倉庫、過路灣高端物流中心，亦在上月開始投入運作。由阿里巴巴集團旗下的「菜鳥網路」、中國航空(集團)有限公司及圓通速遞合資發展及營運，佔地約5.3公頃，總樓面面積達38萬平方米。過路灣高端物流中心採用最領先的環保標準及尖端的科技，服務全球中小企的高增長跨境電商需求。當該中心以最高設計容量全面投入運作時，預計每年最多能為香港國際機場帶來額外約170萬公噸的航空貨運量。