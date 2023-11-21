衞生署推出全新HIV測試服務網站　新增自我檢測套裝訂取服務

衞生署推出全新「HIV測試服務網站」，除了提供現有的預約愛滋病輔導及測試服務的功能外，網站亦新增設愛滋病病毒自我檢測套裝訂取服務，便利市民進行愛滋病病毒測試。署方期望及早識別愛滋病病毒感染者，提早治療以控制病情。

新增的愛滋病病毒自我檢測套裝訂取服務，提供口腔液及血液兩種檢測套裝，市民可在全港多個提取點領取檢測套裝。市民登記時，只需提供手提電話號碼及電郵地址以接收信息，過程保密。每位登記用戶預訂檢測套裝時，需預設130港元支付安排，用戶於訂單建立起14天內上載檢測結果，便可解除該預設支付安排，只需支付相關的快遞費用。

衞生署表示，愛滋病病毒檢測有助及早識別愛滋病病毒感染者。透過適時的治療，感染者的存活率和生活質素能得以改善。性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期進行測試，而曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢測一次。

此外，「HIV測試服務網站」提供有關愛滋病測試、預防和治療的資訊、預約愛滋病輔導及測試服務。該網站提供6種語言的簡短版本愛滋病資訊，方便更多市民（包括少數族裔）認識愛滋病。