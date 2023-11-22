理大15學者獲評本年最廣獲徵引研究人員　成績本港第三

香港理工大學15位現任及前任學者獲國際科研情報公司評選為「2023年最廣獲徵引研究人員」，代表他們的學術著作在其研究範疇極具影響力，獲國際學者廣泛徵引。理大入選學者數目名列全港第3。

本年共有6,849名來自67個國家和地區、不同研究領域的學者獲該殊榮。該公司是根據科學家過去11年所發表，並在Web of Science引文數據庫中，被引用次數高踞同學科、同發表年份前1%的論文數量，而遴選出全球具有重大和廣泛影響的頂尖科學家名單。

該15位入選理大學者包括應用物理學系系主任及講座教授劉樹平、電機及電子工程學系講座教授李剛、應用物理學系講座教授羅健平、電機及電子工程學系博士後研究員馬睿傑、協理副校長(環球合作)及建築及房地產學系講座教授沈岐平、協理副校長(研究及創新)及機械工程學系講座教授王鑽開、應用物理學系講座教授吳韜、應用物理學系講座教授嚴鋒、應用生物及化學科技學系前助理教授(研究)余嘉明、機械工程學系助理教授張曉、建築環境及能源工程學系講座教授嚴晉躍、電子計算學系講座教授張磊、應用生物及化學科技學系副教授黃勃龍、電子計算學系前教授郭嵩、酒店及旅遊業管理學院名譽教授羅振雄。