蜜蜂全年無休屬傳粉昆蟲典範　蝴蝶訪花偏好艷麗外來植物

不少昆蟲於覓食及採蜜過程中會傳播花粉，維持植物生態，惟本港缺乏對本地傳粉昆蟲生態的科研數據。有保育機構進行普查，發現外來植物或比原生植物更吸引個別傳粉昆蟲，對本港植物生態構成潛在影響。

香港戶外生態教育協會於2021年起舉辦「環境及自然保育基金資助 傳靠昆蟲教育計劃」，以香港常見傳粉昆蟲為主題，透過多元化的活動，向公眾教育和推廣本地昆蟲生態，望以消除大眾對昆蟲的恐懼及誤解，並推廣傳粉昆蟲對本港生態系統服務的重要性。

計劃採用公民科學形式，培訓105名公眾人士，於去年6月至今年6月期間，分30隊走訪全港進行傳粉昆蟲普查，地點包括42個郊區地點及市區公園，合共508個觀察點。該會整合及分析相關數據後顯示，蜜蜂全年均會穩定地訪花，普查期間按月平均訪花次數較其他昆蟲類別高，並且相對穩定，對於外來和原生植物亦無特別偏好。

另外，普查數據亦顯示，蝴蝶到訪共29種開花植物，當中24種(83%)為外來植物，初步估計普查中紀錄的外來植物花色艷麗、花管較長，較吸引擁有長口器的蝴蝶訪花，可見外來植物或比原生植物更吸引個別傳粉昆蟲，對本地植物生態構成潛在影響。

協會表示，希望普查為本地有關生態研究及發展，提供重要資訊及先例，該會透過計劃，於本月出版《香港昆蟲酒店實務手冊》，免費贈予全港中小學，供教師推行生態教育及保育時參考，亦於昨日及今日(25至26日)舉辦免費公眾展覽，參觀人士可透過展板和標本，認識本地傳粉昆蟲生態。