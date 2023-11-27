來年電費調整明出爐　兩電投資基建增成本　學者稱勢必加價

兩電明天(28日)將與港府到立法會交代來年電費調整，以及未來5年發展計劃。學者預計，隨着兩電天然氣發電機組等基建投資投入運作，反映發電成本的「基本電價」會增加，而燃料成本亦波動，明年電費有機會增加。

現時市民繳交的電費由兩部分組成，分別是反映電力公司資本開支、營運成本及利潤的「基本電價」，以及實報實銷的「燃料調整費」。中電過去兩年凍結基本電價，每度電93.7仙；港燈今年則加至每度114.5仙，較去年增5%。燃料費方面，兩電分別在今年初大增燃料調整費，至5月攀升至高位後回落。中電下月每度電49.4仙；港燈46.3仙。整體中電及港燈12月淨電價，分別是每度143.1仙，及160.8仙。與今年初比較，淨電價分別下調約7%及18%。

能源諮詢委員會前委員余遠騁表示，近年本港增加用天然氣發電減碳，發電機組及設備投資增加，例如液化天然氣接收站近期開始運作，其興建成本會每年入帳，而未來5年將會有新計劃，料會影響基本電價。而國際燃料近月開始波動，來年燃料費未必會持續下跌。

兩電早前指，海上液化天然氣接收站建築成本約80億港元，但未有正面回答設施啟用後對電費的具體影響，僅指機組等投資成本將分數十年攤分，對實際電費的影響未必太大。對燃料成本的影響方面，代表稱與油公司在「好時機、好時間」簽訂天然氣合約。