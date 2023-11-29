科學院選出新一批4位院士　包括理大校長滕錦光

香港科學院昨日（28日）舉行第八屆周年大會，選出新一批共4位院士。其中一位為結構工程專家、理大校長滕錦光，另外三人分別為粒子物理學家陸錦標、地質學家趙國春及胃腸道腫瘤內科專家于君。科學院院長盧煜明指他們均是各自研究領域表現傑出的科學家，期望可在不同層面推廣香港的科研實力，以及進一步推動科普教育，貢獻國家和社會。

四位院士之一的滕錦光是結構工程專家，亦是理大校長，他於土木工程複合材料結構和鋼結構領域研究，曾出版專著以及兩百多篇 SCI 期刊論文，另外他亦屢受表揚及獲得多項獎項，包括於 2017 年獲選為中國科學院院士及 2013 年度國家自然科學獎二等獎等。

陸錦標為粒子物理學家，於共同領導的大亞灣反應堆中微子實驗，發現中微子震盪的新模式，開拓了宇宙中「物質－反物質不對稱現象」的研究道路；趙國春是世界知名的地質學家，主要從事變質岩石學、前寒武紀地質學和超大陸研究；于君是胃腸道腫瘤內科專家，多年來積極參與腸胃學研究，在消化系統腫瘤分子機制、腸道微生態、脂肪肝、腫瘤分子標誌物和抗腫瘤治療靶點等基礎和轉化研究作出了重要的貢獻。