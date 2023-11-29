旺角診所無牌注射肉毒桿菌等美容針　女負責人及職員被捕

鑑於早前有市民打肉毒桿菌針後發生醫療事故，執法部門聯同衞生署主動採取行動，當中針對一間位於旺角彌敦道655號的無牌樓上診所，相信該診所有人假冒醫生，替顧客注射一系列的美容針，該些療程有可能對顧客的人身安全構成危險。經深入調查後，執法部門派出臥底人員「放蛇」搜證，並於今日(29日)中午持法庭手令突擊搜查該間診所，檢獲大量第一部毒藥，包括肉毒桿菌毒素、針劑類固醇、腎上腺素針劑、白瓜子安眠藥、減肥針、美白針等。另外，人員亦檢獲抗生素、美容針、激光機及偽造的醫生購買藥物單據和印章。

衞生署人員檢查後，證實相關肉毒桿菌針和其他藥物均是受《藥劑業及毒藥條例》監管的毒藥，而注射該類藥物需要註冊醫生主理。行動中，人員拘捕1名姓吳(36歲)女負責人及1名姓陳(34歲)女職員，涉嫌「未經註冊為醫生而執業」、「管有第一部毒藥」、「管有抗生素」及「行使虛假文件」。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

人員表示，該診所已經營運逾2年，暫時未發現它與之前發生醫療事故的其他診所有任何關聯，而翻查診所紀錄，相信過去一年有大約700至800人曾經光顧打針，該部門稍後會一一聯絡他們，了解各人在注射後有無不適情況。至於診所為何存放大量抗生素，人員相信是因為部分顧客注射肉毒桿菌針後出現紅腫等症狀，診所遂向他們發出抗生素，希望藉此令病癥減少，顧客便毋須到公立醫院求醫，使診所冒牌行醫的事實曝光。

人員呼籲，任何注射程序只應由本地註冊醫生執行，市民如有所懷疑，應向診所查詢，並且即時停止治療，以免對身體構成任何危險；倘若在注射後出現任何病徵，例如發燒及感到不適，應該立刻求醫。