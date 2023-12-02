當局推學校為本三層應急機制防學童自殺　專家指作用有限

鑑於近期學童自殺的問題，港府昨日(1日)公布即日起至明年1月期間在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，與學校、家長和社會各持份者攜手合作，及早識別和支援有高風險的學生。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今日(2日)在電台節目表示，有三成自殺學童屬於已識別高危個案，及早介入十分重要，但政府短期應急措施作用有限，因為學校或老師可能本身工作量已多，或沒有時間做好有關措施的識別工作，另外，過去疫情下停止面授課堂，師生及朋輩之間關係亦變得疏離。

另外，港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強在同一個電台節目表示，過去疫情下的嚴格社交距離措施，令學生長期在家學習，減低了學校的保護作用，累積了壓力，缺乏支援。他續稱，部分學童自殺是因為一時衝動，亦有部分涉及抑鬱症等疾病，若屬後者，早期可以藥物治療幫助。

葉又指，經歷過去數年疫情後，香港學童體適能急速惡化，身心健康均受影響。疫情過後，本港中小學體育課時仍不足，學童上課和活動時間未能平衡，認為要適當調整課堂安排，減少補課和增加活動，讓學童開心健康成長，他又建議家長多與子女進行戶外活動，並留意子女飲食習慣。