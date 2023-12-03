手機遙距監察煤氣爐具　智能煤氣錶自動報錶探測洩漏自動切斷

經常「大頭蝦」忘記熄火的人外出時毋須再「心掛掛」了！香港中華煤氣自行研發智能控制器、智慧熱水爐等產品，採用物聯網（IoT）技術，用戶可經手機遙距監察煮食爐情況，亦能緊急熄火，或者調節熱水爐的出水溫度等。公司期望能利用科技，全面保障用戶家居安全。而3項智能產品已在樂富領展可持續未來館展出。

煤氣公司介紹，今日(3日)起至明年5月底在可持續未來館展覽的「適得『耆』所」專題展區中，展出3項自行研發的智能產品，包括最新推出的智慧熱水爐應用IoT技術，令用戶的手機可遙距開關爐具和調節出水溫度，並可監察每天用氣及用水量，安全便捷。

同樣使用IoT技術的智能控制器則可連接用家現有煮食爐，透過手機監察煮食爐情況，支援緊急遙控關火，而且可同時連接8部手機，方便長者及照顧者使用，亦減輕照顧者壓力。

至於智能煤氣錶，煤氣公司指其具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，當探測到有不正常用量或洩漏，更會自動切斷供氣，令長者及照顧者也更安心。煤氣公司期望能透過展覽示範以智能科技建立樂齡生活空間，令參觀者體驗如何令長者家居變得更安全舒適。