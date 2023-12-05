長期戴罩損健康　缺氧降免疫力

港人對戴口罩絕不陌生，政府強制實施口罩令，令市民活在口罩下近1,000日。即使今年3月，政府徹底解除口罩令後，仍有部分市民對口罩依依不捨，在並無患病下仍然堅持長期戴口罩過活，當中包括不少學生。不過，不論本港或海外醫生，均已提出長期戴口罩對健康、面形等造成實際影響，尤其值得家長思考，應否要求子女在並無患病，政府亦無口罩令的情況下，仍然長期活在口罩下。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今年6月時指，兒童感染新冠病毒併發症風險，已大幅下降10倍至20倍，應平衡戴口罩對兒童衍生的負面影響，認為口罩對學生學習，以及人與人之間交往造成距離，在學校的健康兒童，若本身沒有病徵，毋須戴口罩，應協助兒童盡快建立學生之間社交來往，一般兒童及成年人外出亦毋須戴口罩。

日本精神科醫生和田秀樹就指，長期戴口罩吸入二氧化碳多於氧氣，而缺氧會導致全身免疫力下降，無法在全身攜帶足夠的免疫細胞。若自身的免疫系統被削弱了，被感染的可能性更大。學生無法讀取戴口罩者的面部表情，無法洞察對方是真笑或假笑，長久會失去溝通技巧；戴着口罩也較難調節體溫，尤其是夏天會容易引起中暑等，冀成年人知道，戴口罩並非「常態化」的事情。

日本牙醫山口和巳亦分析長期戴口罩對面相的影響，他指戴口罩容易導致呼吸不暢，轉用口呼吸對面相帶來頗大影響，12歲或以下幼童尤甚。他曾矯正一名女童由用口轉為用鼻呼吸，女童面相在7個月內出現顯著變化，面部整體及人中位置明顯縮短。