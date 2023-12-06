當局擬遷科學館　改建國家發展成就專館

施政報告提出設立兩所博物館，介紹國家和抗戰歷史，當局計劃將位於尖東的科學館，改建為介紹國家發展和成就的專館，而位於筲箕灣的海防博物館則改為「香港抗戰及海防博物館」。

當局指，希望介紹國家發展和成就的專館，坐落在交通便捷的市中心，方便市民、遊客及學生參觀，而專館亦需要較大空間，涵蓋不同內容和配合展現國家宏大發展和成就，因此計劃利用科學館現址，以及現正規劃籌建、在科學館及歷史博物館旁的擴建工程作為館址，有助縮短整體籌建時間，如方案獲得支持，康文署會修訂擴建工程前期工程內容和預算，再提交立法會審議。至於現有科學館，當局建議重置於沙田文化博物館現址並進行重建，指可提供更大可用面積，帶來更廣闊發展空間，提供更多設施，而文化博物館的藏品會在其他博物館整合和重置。

當局表示，專館內容將涵蓋國家歷史，包括列強侵華和奮勇抗戰的經歷、中國共產黨發展、新中國成立、國家改革開放、政治科學和經濟發展、國家安全、體育成就、科技發展、航天科技等，將尋求內地博物館支持和合作，舉辦不同主題展覽及商借展品，初步認為中國國家版本館、中國共產黨歷史展覽館和中國國家博物館《復興之路》等展覽內容，能為專館內容提供有用參考，而康文署將於明年起，先在歷史博物館設立專廳，陸續介紹相關內容。

當局又表示，海防博物館於去年11月重建完成重開後，已增加與抗日戰爭相關的展覽及內容，在檢視博物館未來發展方向後，建議改為「香港抗戰及海防博物館」，館方將於明年定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，並與內地的抗戰博物館或文化部門合作，包括與深圳市文物局合作籌辦展覽。