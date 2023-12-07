涉港島7宗盜用信用卡案　3漢被捕檢贓物

執法部門於今年11至12月接獲7宗報案，指分別於港島西區、中區、灣仔及東區的食肆等公眾場所被人偷去信用卡後遭盜用。人員經調查後，發現一個由3人組成的犯罪集團，選擇於日間人流聚集的地方，如食肆或中式酒樓，趁受害人不為意，先由其中一人偷去事主外套或手袋內的銀包及信用卡，再將信用卡交同黨到附近海味舖或珠寶店，購買昂貴財物。受害人其後收到銀行交易短訊才知有財物被偷去。

經翻查大量閉路電視及情報分析，人員成功鎖定該3名賊人身份，昨日(6日)於中區及旺角，以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，拘捕2名本地男子，以及1名持雙程證的內地男子，年齡介乎54至63歲，相信與上述7宗案件有關。人員亦在其中一名被捕人身上，檢獲一個約值11萬港元名牌手袋，以及受害人的銀包及信用卡。行動相信已成功瓦解該犯罪集團。

調查顯示，上述案件共涉及57萬港元，而每宗涉款由9至24萬港元不等。其中一宗案件，賊人於上環一食肆內，偷去一名男食客的銀包，隨即到中環一珠寶店嘗試以盜取的信用卡購物，惟職員發現有可疑，要求提供身份證明文件才可交易，賊人見事敗只好離開。惟其後再到一買賣二手名牌的店舖，以偷取的信用卡成功購入該檢獲的名牌手袋。

部門呼籲，年近歲晚，市民應小心保管個人財物市民，如發現信用卡或證件被盜，應立即報案及通知銀行。