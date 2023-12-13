人才計劃共接逾20萬宗申請其中12萬獲批　約6.8萬名受養人抵港

為應對香港勞動力短缺的挑戰，港府去年《施政報告》提出一系列措施，招攬世界各地的人才。勞工及福利局局長孫玉菡今日(13日)書面回覆質詢時表示，截至上月底，各項人才入境計劃共收到超過20萬宗申請，當中超過12萬獲批，以「高端人才通行證計劃」最受歡迎。

議員簡慧敏向勞福局提出書面質詢，孫玉菡回覆指，截至11月底，各項人才入境計劃共接逾20萬宗申請，當中逾12萬獲批，約8,600宗被拒，以「高端人才通行證計劃」最受歡迎，接獲超過6萬宗申請，接近5萬獲批申請中，有逾40%B類及C類的申請者畢業於海外頂尖大學的學士課程。

孫玉菡續指，今年首11個月內，根據各項人才入境計劃獲批來港人士中，逾8.1萬人已經到港，遠超每年至少引入3.5萬名人才的目標；同時，約有6.8萬名受養人抵港。人才服務窗口線上平台自今年7月底推出後，至今已轉介超過920宗支援服務要求予合作夥伴作，大部份涉及求職及尋找住房問題，截至10月底，線上平台亦已處理超過5,800宗查詢。