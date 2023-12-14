網上屢發煽動仇政府等訊息　無業漢判監6個月

香港國安處於今年10月拘捕一名男子，指他多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，並製作音樂錄像，內容包括煽動他人引起對中央及香港政府憎恨、鼓吹「港獨」、要求制裁政府官員及煽動使用暴力等。涉案男子今日(14日)於西九龍裁判法院承認1項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，被總裁判官蘇惠德判囚6個月。蘇官批評被告理念頑固，不單主張分裂國家，亦渲染暴力，考慮到其行為會對國家安全有潛在風險，故判處監禁。

57歲被告區健威，報稱無業。他被控於2023年4月19日至2023年10月16日期間(包括首尾兩日)在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及X(前稱 Twitter)發布、提供及/或持續提供陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

案情指執法部門調查發現被告擁有的3個Facebook帳戶和2個X帳戶，分別共291名朋友和32名追隨者。被告在案發期間，發布共280段可供公眾瀏覽的具煽動言論的貼文，當中包括製作音樂錄像，使用「願榮光歸香港」歌曲，並在錄像內加插附有具煽動性言論的圖片；用一般歌曲製作音樂錄像，但同樣在錄像內自拍讀出煽動言論等。而部分訊息的影片內更顯示被告的容貌。被告及後承認有製作涉案音樂錄像，且知道發布上述訊息及錄像是違反《港區國安法》。

案件編號：WKCC 4421/2023