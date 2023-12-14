國安處通緝5名潛逃海外人士　包括鄭文傑許穎婷等

國安處今日(14日)宣布通緝5名潛逃海外人士，每人懸紅100萬港元，並凍結其資產。他們分別為男子鄭文傑(33歲)、女子許穎婷(24歲)、女子邵嵐(24歲)、男子霍嘉誌(42歲)及男子蔡明達(46歲)，涉嫌煽動分裂國家罪及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

鄭文傑於2020年8月至2022年6月期間，聯同他人成立政治組織「避風驛」、「英國港僑協會」及「香港影子議會」，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」。2020年7月至2023年7月期間，他多次透過不同的平台和形式，請求外國對中央和特區官員、司法和執法人員進行「制裁」及對中華人民共和國及香港特別行政區採取其他敵對行動。鄭於2019年11月11日離港。

許穎婷於2020年10月至2022年1月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中華人民共和國進行「制裁」、封鎖以及採取其他敵對行動。許於2020年7月15日離港。

邵嵐於2020年10月至2023年7月期間，多次透過不同的平台和形式，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動，包括「制裁」中央和特區官員及檢控人員。邵於2020年9月17日離港。

霍嘉誌聯同蔡明達在2020年7月至2023年8月期間，於社交媒體平台共同操作一個名為「升旗易得道」的頻道，並發布多段涉嫌煽動分裂國家和顛覆國家政權的影片。霍嘉誌呼籲觀眾加入外國軍隊，參與軍事訓練，甚至組織軍隊，以圖實現「香港獨立」，推翻中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度。霍於2020年7月13日離港。

蔡明達聯同霍嘉誌在2020年7月至2023年8月期間，於社交媒體平台共同操作一個名為「升旗易得道」的頻道，並發布多段涉嫌煽動分裂國家和顛覆國家政權的影片。蔡明達主張觀眾於外國接受軍事訓練，呼籲聯同其他中國民眾，以「武力」推翻中華人民共和國及香港特別行政區政權機關；又大力鼓吹「港獨」，將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去。蔡於2020年7月13日離港。

至於目前已離港的周庭早前宣布棄保，國安處表示若她未在限期前回港報到，將成為逃犯。

另外，國安處昨日(13日)亦拘捕2男2女(29至68歲)，涉嫌違反《港區國安法》第41條以金錢資助他人實施分裂國家。被捕人士分別報稱電梯技工、補習老師和退休人士。羅冠聰和許智峯早前透過網上平台眾籌，呼籲支持他們繼續實施危害國家安全行為活動。經調查後，發現上述4名男女，自2020年12月至2023年11月期間資助羅冠聰和許智峯，金額介乎1萬至12萬港元不等，調查亦顯示他們瀏覽羅冠聰和許智峯的帳戶，各人現正被扣查。