羊腩煲唔係人人受得　東呼教你食得健康啲

最近天氣轉涼，天寒地凍食羊腩煲確實是個好選擇；但是羊肉並非人人受得起，羊肉對部分體質人士有補中益氣功效，巿民在食用前應先留意自己是否適合，《東呼即應》邀請到專家，講解秋冬食羊進補的注意事項。

不少市民喜歡吃羊腩煲，知道其滋陰補腎，也知道不是每個人都適合吃，若果體質燥熱人士就不適合吃太多，身體虛的人士則較適合，又有指老人家及身體弱的小朋友也不太適合吃。不過也有人不喜歡吃，又或者有些人身體過敏而不宜吃，至於如何烹調，有市民則指會用番茄炆。

而秋風起除了最好吃臘味之餘，當然要享用熱騰騰的羊腩煲，但並非每一位也有口福，因羊腩煲並非人人都適合吃，某些人士進食後或需被送入深切治療部。根據《本草綱目》記載，羊肉能暖中補虛、補中益氣、開胃健身、益腎氣，所以有暖身、補身作用；但若有肝硬化、酒精性肝炎、黃疸的人士，就絕對不宜吃羊腩煲。例如台灣有一位男子曾因此昏迷不醒，被送到醫院後發現，原來他早一晚吃太多羊肉，攝取了過量的高蛋白質而產生肝昏迷。

至於為何有肝硬化的人不宜吃羊腩煲，中醫師蔡梓銘指，肝硬化的人不宜吃太濃味食物，或被中醫介定會容易上火的東西，而羊腩煲是比較濃味不宜進食，若一個人的肝硬化仍在不斷發展中，一般來說其身體會有一種濕熱，當這些濕熱累積得愈來愈多時，就會在身體一些不暢通位置，引起發炎，如果吃得太濃味，會容易讓身體更上火更濕熱，這對肝的狀態一定有負面影響。

另外，吃羊腩煲經常配枝竹和腐乳等同吃，除美味之餘，有沒有實質作用呢？蔡表示，枝竹是豆製品，腐乳是豆腐亦是豆製品，所以它們加起來主要有補益身體氣血的作用。蔡又指吃完羊腩煲想消減熱氣，可以首選喝夏枯草，有清虛火、去濕熱的作用。次選可以飲五花茶或者自己煲菊花茶，花類植物比較容易清火熱，第三選擇可選一些可去濕熱的涼茶，如雞骨草，廿四味等，這些則比較適合壯實體質的人。

蔡梓銘又指，羊腩煲十分美味，但有人虛不受補，在當中加上生薑，可辟除腥氣之餘，亦有助消化而且有去濕作用。至於羊腩煲配上蘿蔔，無論是白蘿蔔或紅蘿蔔都有消滯作用，白蘿蔔消滯力比較強，紅蘿蔔除可消滯，更有補氣血的作用，如果平時濕熱偏重的人，自己炮製羊腩煲時，可加入白蘿蔔，如果身體比較瘦弱，偏向氣虛血弱，就比較適合加入紅蘿蔔。