搗尖沙咀無牌財務公司　8人涉詐騙洗黑錢被捕

執法部門周二(19日)進行代號「戎騎」行動，成功瓦解一個無牌財務公司，拘捕1男7女(29至51歲)，當中包括骨幹成員，涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪。調查發現該公司以借貸為名，收取受害人高昂手續費，或要求他們購買禮品卡等，再以7至8折回購，惟受害人須背負所有借貸債務。案件涉及12名受害人，總損失金額約700萬港元。

今年9月執法部門接獲一名市民報案，指早前收到自稱銀行職員電話，對方可以提供借貸，當受害人有興趣，便被告之其信貸記錄低，並帶他到尖沙咀中國保險大廈一間財務中介公司，伸請一些2線貸款。當受害人成功借款後，他們便收取當中3成為人介費，更游說受害人以信用卡套現現，先被帶到連鎖店購買大量禮品卡或現金券，再以面值7至8成賣給騙徒再兌換現金。騙徒「服務」完成後隨即消失，受害人須承擔貸款及卡數，惟與家人商量後始覺被騙，遂報案，當中涉款70萬港元。

油尖區人員接手經深入調查及情報分析，發現該名為「格林集團」財務中介公司在該大廈有兩個單位運作，一個為接待客人，另一個則儲存現金、職員及客人文件記錄、以及打傳銷電話。公司聲稱為客戶提供會計、審計及薄記服務，但並未註冊於會計及財務匯報局，亦不是持牌放債人，或任何持牌放債人第三方(簡稱中介)。經財富調查及翻查大量閉路電視記錄，成功鎖定該公司主要職員，亦發現2021年2月至2023年11月期間，有144名受害人入賬到該公司或其職員戶口，涉款超過700萬港元。人員聯絡其中11名受害人，以及相關連鎖店及銀行與發卡公司協助調查。

調查顯示，除以上犯案手法外，該集團亦會要求受害人到中介公司了解其財務情況，並建議借貸或套現，就算他們不借款，仍會被收取高昂服務費。如他們之後無力還款，騙徒會游說申請破產，稱完成後毋須再還任何款項，但會收取轉介費代找律師跟進。該8名被捕人部分報稱亦有正職，分別為保險經紀，文員及銷售員等。他們分工仔細，分別為前台接待員，文員，帶受害人去購物、以及將禮品卡購買大量海味後轉售內地的銷售員。人員於該公司夾萬內，檢獲多本支票簿、銀行卡、約500萬港元現金及名牌飾物等。所有被捕人已獲准保釋候查。