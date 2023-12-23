長者居家安老需求增　 樂齡科技創共融社會

人口高齡化，已成為香港社會無法迴避的挑戰。據政府統計處最新數字，截至今年中旬，超過65歲或以上的長者佔本港總人口21.9%，即是每5人就有1人是長者，且預期高齡化趨勢會持續，估計在2046年，本港每3人就有1人是長者。隨住醫學和生活條件的改善，不少人即使上了年紀仍不失魄力，然而「更鋒利的刀終究也有生銹的一日」，怎樣提升長者生活質素，以及減輕照顧者的壓力，乃相當重要的社會課題，畢竟本港愈趨普遍的「以老護老」現象並不理想。向來致力打造智慧城市，為長者營構年齡友善的香港科技園公司，今年連續協辦第7屆樂齡科技博覽暨高峰會，並於上月圓滿結束。早前《東呼即應》團隊都有前往現場，看看最新的科技及產品，如何幫助老友記居家安老，頤養天年。

以關懷長者為出發點的樂齡科技並不冰冷，部分產品更相當「好玩」，譬如把樂齡元素融入遊戲中，不但老少咸宜，又可以增進長者的人際關係。醫念科技有限公司共同始創人及總監許天浩表示，發現長者們對傳統的認知訓練不太感到興趣，所以希望利用遊戲，透過玩樂同時進行訓練，去幫助他們。而「腦有記」認知訓練系統，遊戲包羅萬有，將科技融入生活同運動。治療師或社工可藉着數據來監察訓練進度，或可見到有否現退步的趨勢，這樣就可以幫助跟進情況，而長者參與過程時，社交活動亦會增多，新設計的「智能枱」就可以讓大家以互動形式打麻雀，玩一玩不同的遊戲，讓他們在開心玩樂的同時，亦有助預防認知障礙症。

過去3年疫情，獨居長者無奈要自我照顧，多間公司開始重視「遠距離診症」科技。Chi Man公司所研發的「智慧診所」就是其中之一，應用科技集團有限公司 始創人及行政總裁林志文，指產品對一般長者和長期病患皆適用，可以幫手預約醫療人員或立即找醫生診症、或提供護士諮詢服務。病人亦可透過「智慧診所」自行檢查，方便有長期覆診需要的患者，診所更可以提醒病人食藥、量血壓、測血糖等，減低發病風險。

各式各樣的樂齡科技產品，無疑是改善長者生活起居的法寶，但實情是研發過程中，不少公司都面對一些難題，如「腦有記」因為配音語言、「智慧型診所」則因為數據私隱問題而遇上阻滯，其他諸如資金或人手招聘都頗為棘手，不過科技園都有提供很多資助、及一系列支援等，讓相關產品推廣至市場，逐步走入市民的生活中。其實科技園公司透過一系列「創科培育及加速計劃」，為初創企業提供資金，實驗室、辦公空間、投資網絡、專家指導等，在充分的支援下，有園區公司成功研發出一些科技產品，針對長者的行動及飲食而設計，以減少或監測長者在家中跌倒，或在進食時出現意外的情況，亦有助醫護、安老院舍員工減輕工作負擔，體驗科技產品所帶來的方便。