沙田機場巴一拆三反更擁擠　乘客恐要企1小時

沙田區機場巴士路線月初重組，原有A41線分拆出A42及A46線，但兩條新路線僅提供半日服務，而A41線則同時減少班次，兼改道覆蓋大圍，巴士不但擁擠，連連行李架亦爆滿，乘客恐無位坐要企近一小時。關注團體建議A41線回復原有路線和班次，並延長A42及A46線服務時間，巴士公司則指正積極與署方溝通，期望下月提升A42線服務。

A41線原本往來愉翠苑至機場，每10至20分鐘一班，運輸署2020年重組，將路線一拆三，分拆出A42及A46線，A41線則要覆蓋大圍；到本月3日實施時，拆出的兩條線只得半日服務，同時A41線減班次，最少30分鐘一班車，較以前多5個站，沙田市中心後7個站才上青沙公路。

雖然龍運巴士公司已因應上周聖誕周末長假，加密A41線班次，但上周六（23日）在沙田市中心乘坐A41巴士往機場，仍然十分擠迫，不但有乘客未能上車，就算逼上車亦無位置擺放行李，連輪椅專用位置都放滿行李，遑論尋找座位，恐要企足近一個小時車程。

有關注沙田交通的團體稱，沙田市中心作為全區樞紐，又有商業活動，商場及酒店林立，很多當區以至其他地區的市民均會到該處轉車，建議A41線回復原有路線和班次，沙田市中心過後直接上青沙公路，並建議A42及A46線提供全日服務。

龍運表示，重組方案經區議會通過及運輸署審批，正積極與署方溝通，期望下月提升A42線服務，又指聖誕新年假期間已經加密及協調A41及A46線班次，會繼續密切留意各路線乘客量，準備好疏導外遊回港市民。