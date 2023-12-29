領展推動可持續發展　全方位履行ESG承諾

人人都可以實踐「環境、社會及管治」（ESG）的理念，關鍵在於如何將其生活化，從而養成環保及服務社群等好習慣。植根社區的領展，以連繫市民、商戶乃至非政府組織為己任，今年於樂富廣場開設全港首個扎根社區、位處市區商場中心的可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」，透過多元化內容、互動體驗、免費工作坊及講座等活動，在社區推廣可持續發展的公眾教育，並推動與不同持份者跨界、跨代協作。不僅如此，領展還在物業、資產管理等環節全方位履行ESG承諾，因而獲得由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓實踐可持續發展企業大獎」。

「領展一直以來推行很多可持續發展措施，但社會要可持續發展，必須整個社會『不同人‧一同行』。領展最大優勢是『植根社區』，所以我們選址九龍中非常熱鬧及交通方便的樂富廣場，構建一個平台去匯聚不同群體一同推動可持續發展。如果市民走入可持續未來館，對某一、兩個ESG訊息留下深刻印象並加以實踐，那就證明我們的行動有用。」

領展企業事務董事總經理陳涓涓（Lorraine）稱，佔地6,800方呎的領展可持續未來館訂下「可接觸（Accessible）、可實踐（Actionable）及可達成（Achievable）」的3A目標。4月下旬起免費開放予公眾參觀以來，至今逾15萬人次進場，當中不乏長者及學生，甚至有特殊教育需要（SEN）學生，五一假期周末單日參觀人數更逾2,000人，故對初步成績感到滿意。

甫踏入未來館，ESG氛圍隨處可見，於11月底未來館換上最新內容主題，呼應「社會」（Social）議題。據Lorraine介紹，他們選取了「多元文化」、「健康情緒」與「樂齡人生」3大熱門課題，貫穿社會上「不同人‧一同行」的人和事，推動更共融及包容的文化。

「香港是華洋雜處的國際城市，生活在這片土地上的人來自五湖四海，所以未來館透過多家合作機構邀請不同族裔的香港居民，以『揭板』形式分享其履歷和真實經歷，讓我們知道在香港生活的不同人之間，共通的地方比相異之處更多，希望打破大眾對他們的刻板印象。」Lorraine道。

另邊廂，了解到近年情緒管理及精神健康愈趨重要，未來館設置了「情緒顏色桶」，參觀者可將乒乓球放入不同顏色桶，來代表當刻的心情，從而學習正視及接納個人情緒，並認識美國心理學家保羅艾克曼（Paul Ekman）提出的7種主要情緒，包括悲傷、快樂、憤怒、驚訝、恐懼、厭惡和鄙視，以及平衡情緒的方法。公眾又可拿起「借用你的耳朵」電話亭聽筒，聆聽別人心聲，理解不同人面對的壓力。

隨着香港人口持續高齡化，如何利用樂齡科技照顧家中長者也是市民關心的議題，未來館與香港科技園公司、社福機構及商業夥伴在館內打造了一個300方呎示範單位，展示多款有助改善長者生活質素的樂齡科技裝置。參觀人士又可於館內展板參加社區民調，表達自己對壽命的想法。

本月，領展可持續未來館在「第十九屆中國公共關係行業最佳案例大賽」的環境保護與綠色傳播類別中脫穎而出，獲頒銅獎，肯定其在綠色傳播的努力。Lorraine稱，除了未來館，領展的「愛‧匯聚計劃」在過去10年間同樣連繫社區，資助項目更與未來館的主題互相輝映，涵蓋共融及活齡社區、環境可持續發展及青少年培育。「愛‧匯聚計劃」由2013年啟動至今，資助逾180個項目、受惠人次多達1,600萬、投放總額1.4億元。當中，領展大學生獎學金今年向220名學生發放440萬元獎學金。

Lorraine指出，領展亦力求於2025至2026年度，提升旗下於香港、內地、澳洲及新加坡的投資組合之綠色建築認證覆蓋率至100%，且定期進行碳排放審計，同時利用能源管理系統進行數據預測分析，節省電力。她更透露，未來館明年下半年主題將圍繞能源及循環經濟。她總結，可持續發展的大目標與未來並非如想像般遙遠，呼籲大家齊來參與推動！