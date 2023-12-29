麥當勞明年全線產品加1蚊平均2.6%　 豬柳蛋麥樂雞餐增至29元

元旦將至，麥當勞宣布明年1月2日起正式加價，平均加幅為2.6%，調整價格後，香港麥當勞「超值選系列」，例如魚柳飽將會由13港元加價至14港元；麥香雞由14港元加價至15港元；豬柳漢堡亦由14港元加至15港元。不過，該公司亦會推出回饋顧客特別優惠。而根據統計處最新公布，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年11月基本通脹率為1.6%，意味麥當勞產品加幅跑贏通脹1%。

麥當勞表示，面對全球消費物價以及國際糧食價格持續高企，香港餐飲業人力資源成本上升，整體經營成本不斷上漲，香港麥當勞經審慎考慮後，決定於明年1月2日起，輕微上調全線產品價格1港元，平均加幅約2.6%。未來公司亦會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。

調整價格後，「醒晨超值選」的炒雙蛋飽餐、豬柳蛋漢堡餐及魚柳飽餐亦會由21港元轉為22港元；「麥麥食超值套餐」的豬柳蛋漢堡餐及麥樂雞餐(6件)由現售28港元，增至29港元。

優惠方面，麥當勞將連續7日於App推出「勁賞開Party」優惠，元旦限定全日早餐包括熱香餅精選套餐及珍寶套餐由30港元起、另有「10蚊9件麥樂雞」及「20蚊4件脆香雞翼配中汽水」等優惠。

麥當勞App由1月1日至1月7日推出「勁賞開Party」優惠，包括：

1月1日：$30 熱香餅精選套餐(連飲品)及$36 珍寶套餐(連飲品)

1月2日：$10 9件麥樂雞

1月3日：$15 火腿扒芝士飽配中汽水

1月4日：$20 脆辣雞腿飽配中汽水

1月5日：$20 4件脆香雞翼配中汽水

1月6日：$10 2個阿華田批

1月7日：$10 Oreo麥旋風