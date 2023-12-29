470幢樓宇未遵驗樓通知　其中110幢業主及法團被檢控

本港大廈外牆石屎或批盪剝落事件一再出現，政府遂於早前加緊覆檢尚未遵辦強制驗樓通知的樓宇名單。屋宇署今日(29日)表示，目前發現仍有約470幢樓宇逾期欠進度但無合理解釋，署方已向當中約110幢樓宇的業主或業主立案法團啟動檢控程序，並會考慮檢控餘下約360幢的業主或法團。

屋宇署指，自今年7月公布對逾期未遵辦通知的2,700幢樓宇採取行動，經跟進後，其中約有2,200幢樓宇於過去幾個月有進展，顯示大部分業主願意承擔維修責任但過程中或需協助。另外，為減低未遵辦樓宇的公眾安全風險，署方亦主動介入並完成約170幢風險較高樓宇的外牆特別檢驗工作，並立即跟進所需緊急工程。

針對逾期欠進度但無合理解釋的約470宗個案，自今年第四季，屋宇署已向約110幢樓宇的業主或法團啟動檢控程序，而法院已向當中約20幢樓宇發出傳票。其中兩幢樓宇業主已被裁判法院定罪及罰款，分別罰款約4,500港元及3,100港元，餘下個案正待法院排期聆訊。

對其他360幢無合理解釋及進度欠佳的樓宇，屋宇署會聯同民政總署及市建局，繼續向業主或法團提供協助。如持續仍無進展，屋宇署會考慮作出檢控。未來檢視《建築物條例》時，政府會考慮精簡逾期未遵辦「通知」的檢控程序，例如透過發出定額罰款以取代法庭審訊，以及增加罰則，從而提升阻嚇力。政府早前已表示會在明年內提出修例建議以諮詢公眾。