內地打擊網絡詐騙　禁一卡兩號儲值卡打電話及發短訊服務

近期港人北上消費成風，不少港人為求方便會購買電話儲值卡的「一卡兩號」服務。不過，近日有不少使用儲值卡的用戶表示，收到電訊公司「3」國際萬能卡的短訊通知，因應中國政府當局最新採取打擊網絡詐騙的措施，將會由本周四(28日)起，暫停內地撥打電話及發送短訊服務，直至另行通知。有專業人士表示，此措施目前只會影響儲值卡用戶，若市民有需要，可向電訊商查詢會否有其他服務，或轉為「上台」繳交月費。

電訊公司3發售的國際萬能卡，是一款儲值卡可供世界各地使用，按不同地區收取不同的數據、發送短訊及撥打、接聽電話。本報記者近日亦有接獲3國際萬能卡的短訊通知，表明根據中國服務營辦商通知，由於中國政府當局最新採取打擊網絡詐騙個案的措施，由本月28日起，在中國內地將暫停撥打電話及發送短訊服務，直至另行通知。而在中國內地使用數據、接聽電話及接收短訊則不會受影響。

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，該款儲值卡並非完全由和記出品，其中的「一卡兩號」服務是由不同通訊商提供數據撥打電話的服務，故內裏是「香港有number(電話號碼)，但內地無number」，而這種隨機使用數據撥打電話的行為容易被騙徒採用作電話騙案，故內地政府需要禁示，但一般來說則不會影響到在電訊商「上台」繳付月費的「一卡兩號」用戶。他又稱，近期港人愛北上使用「一卡兩號」服務，方便付款等，禁止後市民若有需要，可向電訊商查詢會否有其他服務可取代現行儲值卡「一卡兩號」的服務。