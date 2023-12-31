港復常後貧窮懸殊惡化　報告：最關注基層兒童蝸居劏房

2023年來到最後一天，本港雖全面與世界恢復往來，然而經濟反彈不似預期，貧富兩極化更加惡化，基層兒童百結愁腸，最受影響。香港社區組織協會和兒童權利關注會今日(31日)發表民間兒童專員報告，為過去一年政府的扶貧表現評分，當中在包括貧富懸殊、歧視新移民等4項議題被評為零分，組織亦提出2024年10大關注政策，最受關注的是貧童蝸住籠屋、板房及劏房等問題。

本港「貧富懸殊」和「貧者愈貧」的問題是愈來愈嚴重，最高收入組群人均住戶收入在 2023 年第一季高達的 5.4萬港元，同期最低收入組群人均住戶收入只有 1,600港元。政府在2023年除了簡約公屋及改善一些福利措施外，在處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等社會挑戰，未見太大進展。

根據最新長遠房屋策略報告，2023年本港有12.75萬戶居住環境欠佳的住戶，較2020年的12.2萬戶增加，當中劏房住戶有9.36萬戶(2020年為8.9萬戶)。本港公屋平均輪候年期仍漫長，醫療、滅貧指標、家庭團聚等多項政策亦毫無進展，禁止因新移民身份而歧視的立法保障更無跟進，扶貧政策力度亦不足，表現仍不合格。

2023年底透過兒童權利關注會內 5,000 多名會員(6歲至18歲)的討論及投票，投票選出 2024 年10大貧窮兒童關注政策，從貧窮兒童角度而言，指出政策在落實《聯合國兒童權利公約》不足之處，要求未來一年政府跟進。2023年民間兒童權利專員報告提出議題評分方面，有4議題零分，包括貧富懸殊問題嚴重，跨代貧窮問題未解決；香港兒童不能申請內地媽媽來港團聚問題；新移民學童及家庭面對歧視，乏立法保障免受歧視以及未設立兒童專員及兒童權利委員會，無就聯合國兒童權利公約進行本地立法 。

至於貧窮兒童投票選出要求政府2024年關注的10大議題方面，排首位的房屋政策不善、土地及公屋供應不足，貧童蝸住籠屋板房劏房問題嚴重，與過去兩年的位置一樣，為兒童認為政府首要處理的議題。組織亦提出12個建議，包括徹底解決貧窮問題，當中提及向中小學生貧困學生提供免費早餐或午餐，從實際層面協助基層。