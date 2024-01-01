新一屆區議員宣誓就任　政府指區會沒撥款權及審批權

新一屆區議員今日（1日）上午9時半在政府總部進行宣誓就職。民政及青年事務局局長麥美娟指區議員在宣誓就職後盡快開展工作，包括推動地區發展，但因為區議會為非政權性諮詢組織，因此「唔會有一啲撥款權或者審批權」，所以不會向區議會撥款舉辦活動，以及「歸還」小型工程撥款權。

早前有消息指各區會成立提振地區經濟專責工作小組，麥美娟指市民關注香港經濟，以及地區經濟發展，因此各區會提出成立振地區經濟專責工作小組，提出措施從地區層面帶動經濟，強調工作會持續進行，而各區將開展工作。

至於日後會否因委員會，而向區議會撥款供區議會舉辦活動，麥指區議會條例已列明如果區議會需要在地區舉辦活動，可以申請撥款。被問及會否考慮向新一屆區議會「歸還」小型工程撥款權，麥指區議會在《基本法》第97條定位為非政權性諮詢組織，因此「唔會有一啲撥款權或者審批權」，但強調今屆政府會簡化各計劃申請的行政程序會簡化。

有意見認為民政專員工作太繁忙，加上今屆區議會不設副主席，關注民政專員休假或出缺的安排，麥美娟指過住由區議員出任區議會主席期間，地區工作同樣需要民政專員協助，協調各部門，當時專員都無辦推卻工作，因此目前民政專員「工作量唔會比之前大好多，但責任重咗」。她又強調民政專員為公務員「唔會有一個公務員嘅位無人喺當時做」，會有署任安排，現時亦有助理專員協助署任，即使有突發情況會議常規已列明相關安排，重申專員非「單打獨鬥」，有民政事務署以及區議員團隊支持。

被問及會否為公平起見將各區區議員工作計劃「睇齊」，麥美娟認為各區區情不同不可能保持一致，但會按地情況，強調不是要區議員「跑數」。

日前有新任區議員指房署仍未有租用指引出爐，而現時各個位置仍需待房署重新規劃，麥美娟表示民政署已和房屋署溝通，令區議員可以更快申請辦事署，自已亦已和房屋局局長何永賢溝通，望加快程序。另外，油尖旺區議員葉傲冬指宣誓莊嚴，期待可以在任期內做好角色。九龍城區議員李超宇則期望可以「做好政府嘅助手」，做到上情下達，下情上報的工作。

另外，政府指區議員必須做好「上情下達、下情上報」，發揮好政府和居民之間的橋樑紐帶作用，又指區議員要把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上，了解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題。

政府指區議員肩負提升地區治理的重任及維護國家安全的重責；必須以市民為中心，為社區生活帶來實質改善，又指每位區議員都應用好自己的專業知識、社會經驗、文化背景，做到知責於心、履責於行，透過優勢互補，發揮「一加一大於二」的協同效應，切實回應市民的託付，為市民解決地區的不同問題。

針對服務市民方面，政府強調各區議員要為市民帶來配合政府做實事的新氣象，把服務居民、造福社會作為基層治理的出發點和落腳點，帶給居民一個精誠實行的區議會，配合政府把政策落實到地區，鞏固地區治理。

公務員事務局局長楊何蓓茵亦指，有效推展地區治理工作的其中一個關鍵要素，是參與地區治理的公務員能與18區區議會保持良性互動，她希望大家可以坦誠溝通，「有來有往」，妥善解決地區問題，共同促進地區發展。