牙骹骨痛難張嘴　恐患顳頜關節紊亂症

你有否曾經試過牙骹骨痛，卻不知如何是好？若有上述情況，或許你已患上顳頜關節紊亂症。牙科醫生李潔宜表示，此症病徵為牙骹骨、附近咀嚼肌位置和韌帶有痛楚，若患者牙齒開合時發出聲響、口腔開合有困難；咀嚼肌和臉部肌肉有拉緊酸痛的現象；耳朵、頭部和頸均有痛症；甚或有大細臉的情況，便需要向醫生求診。

顳頜關節紊亂症是由肌肉位收緊令牙骹骨和相關軟骨位移位，位置不平衡所引致的痛症。李潔宜指，最初患者會感受到肌肉筋膜受到壓力而拉緊，長期拉緊後會令上骹骨和牙骹骨中間的軟骨移前；而軟骨長期移位便會令上下顎骨磨擦，形成關節炎，長遠也會導致退化，病人在牙齒開合時會有聲響和痛症，也不能把嘴巴大大張開。

顳頜關節紊亂症有3大成因，分別受生理、心理和社會因素影響。生理方面，若患者本身已有牙齒咬合不正、或是有缺牙現象、磨牙、長期用一邊牙齒咀嚼食物、牙骹被異物撞傷等，便會容易患上此症。心理方面，有部分患者本身長期容易緊張、焦慮，也會令臉部肌肉經常拉緊，不能放鬆。社會因素則包括港人工作壓力大，或是飲食文化亦有所影響，例如傳統常說「以形補形」。她坦言，港人以為「食骨就補骨」，多進食過度硬身的食物，或長期嚼香口膠，也會容易令臉部肌肉拉緊。

李表示，不少病人即便有牙骹痛，也容易誤以為是耳痛或頭痛，難察覺患病，甚至誤找骨科醫生診症，變相或延誤就診，問題長期不獲解決會令情況惡化。要治療此症，她指患者要找出病因是心理還是生理原因，例如牙骹骨有移位情況或許是因為長期咀嚼香口膠，故要戒吃香口膠、牛肉乾和魷魚絲等食物；或是可用口腔夾板令軟骨移回正常位置，並防止軟骨再次移位。若屬心理原因，患者就需要找出壓力原因，例如減輕工作壓力，多休息，並避免只靠一邊牙齒咀嚼食物。