疫後兩成中小生超重　33萬人視力不過關　中學生自殺傾向最多

衞生署學生健康服務為合資格的中小學生提供免費的周年健康檢查服務，該署今日(3日)公布轄下學生健康服務於2022/23學年提供周年健康檢查服務的主要檢查結果，並呼籲中小學學生參加2023/2024學年的周年健康檢查服務。上學年共有23.3萬名小學生及9.7萬名中學生接受周年健康檢查。數據顯示學生視力下降，需配戴矯視工具的小一學生上升至15%。學生超重檢測率持續高企。值得關注的是，需轉介至健康評估中心上升至1.8%，有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%，中學生比率最高達3.7%。

周年健康檢查的數據顯示，學生(特別是低年級的小學生)的視力近年有所下降，需要配戴矯視工具的小一學生的比率由2015至2020學年的11%，上升至2022/23學年的15%。中小學生需轉介至學生健康服務的視光師作進一步視力評估(包括未能通過視力測試)的整體比率，亦由2018/19學年的9.4%升至2020/21學年的16.7%，於2022/23學年輕微回落至13%。

數據亦顯示，小學生及中學生的超重(包括肥胖)的檢測率持續高企，在新冠疫情前(2018/19)，兩組學生檢測率分別為17.4%及19.9%，於2021/22學年分別上升至20.6%及22.1%，其後於2022/23學年分別輕微回落至19.5%及20.5%。新冠疫情期間，學校停課、網上授課、戶外體能活動減少，以及使用屏幕時間增多，均增加了學生超重/肥胖和視力下降的風險。

在心理健康方面，數據亦顯示因心理及行為問題而需要轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率由2018/19學年的1.1%，上升至2022/23學年的1.8%。學生健康服務中心於2022/23學年收集到訪學生的自我評估問卷顯示，在過往12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%；當中中學生的比率較高，分別為3.7%及1.6%。